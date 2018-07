Juventus acerta a contratação do atacante Borriello

Pelo acordo, segundo a imprensa italiana, a Juventus pagou 500 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão), acertando também o direito de compra do jogador ao fim do empréstimo, a um preço de 7,5 milhões de euros, cerca de R$ 21 milhões.

Durante o encontro entre dirigentes das duas equipes, neste sábado, também foi discutida a possibilidade de o chileno David Pizarro ser outro a se transferir para Turim. Os dois clubes vão voltar a discutir o tema após o Réveillon.

Com a chegada de até dois atacantes da Roma, crescem as especulações pela saída do trio de estrelas do ataque da Juventus, que até agora não vingou. Luca Toni, Iaquinta e Amauri podem deixar Turim nesta janela de transferência. O brasileiro naturalizado italiano, segundo a imprensa daquele país, desperta o interesse de diversos times ingleses, mas pode parar na Fiorentina, no lugar de Gilardino.

"Florença é uma linda cidade e eu não teria problemas de chegar num acordo com a Fiorentina, uma vez que eles são um clube de ambição", disse Amauri à Sky Sports. "Eu aceitaria (a transferência) com entusiasmo. Reduzir meus salários não seria um empecilho, porque essa é a última das minha preocupações", garantiu.