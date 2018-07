Juventus acerta compra de Cuadrado junto ao Chelsea e assina acordo até 2020

A Juventus anunciou nesta segunda-feira a compra definitiva dos direitos do meia Juan Cuadrado junto ao Chelsea. Após duas temporadas em Turim por empréstimo, o jogador de 28 anos foi adquirido por 20 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões) e assinou com o clube italiano até o fim da temporada 2019/2020.

Cuadrado é peça importante do elenco da Juventus, mesmo vindo do banco em diversas ocasiões, principalmente quando o técnico Massimiliano Allegri opta pela escalação com três zagueiros. O colombiano também tem mostrado versatilidade para atuar mais próximo ao ataque e como ala pela direita.

A Juventus já havia desembolsado cinco milhões de euros ao Chelsea pelo empréstimo na última temporada, mas não economizou e decidiu pagar os 20 milhões pedidos pelo time inglês para negociar o colombiano em definitivo.

O time de Turim vem tentando manter o forte elenco que resultou em uma temporada de sucesso em 2016/2017, com os títulos da Copa da Itália e do Campeonato Italiano, além da ida à final da Liga dos Campeões. Recentemente, a Juventus também anunciou a contratação em definitivo do zagueiro Medhi Benatia, do Bayern de Munique, por 17 milhões de euros.