Juventus acerta contratação do espanhol Álvaro Morata

Apenas detalhes separam o anúncio da contratação do atacante Alvaro Morata, atualmente no Real Madrid, pela Juventus. Neste sábado, o clube de Turim confirmou ter acertado a contratação do jogador ao revelar que o jogador foi submetido aos exames médicos necessários para que ocorra a transação.

Os detalhes financeiros do negócio não foram revelados, mas a imprensa europeia afirma que a Juventus vai desembolsar 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 54,5 milhões) para se reforçar com Morata. Além disso, o jogador deve assinar um contrato por quatro temporadas. O acordo, porém, deve conter uma cláusula que permite ao Real Madrid contratar Morata após dois anos em um valor fixado em 35 milhões de euros (R$ 105,9 milhões).

Reserva no Real Madrid, Morata, de 21 anos, disputou 34 partidas pelo clube na última temporada, sendo somente seis como titular e marcou nove gols. Na Juventus, o atacante deve ser, ao menos inicialmente, suplente de um setor ofensivo que já conta com o argentino Carlitos Tévez e o espanhol Fernando Llorente.

Atual tricampeã italiana, a Juventus trocou de técnico nesta semana, com a saída de Antonio Conte, que foi substituído por Massimiliano Allegri. Além de Morata, o clube de Turim também negocia a contratação do meia argentino Roberto Pereyra, atualmente na Udinese.