Juventus acerta prorrogação de contrato com Bonucci até 2021

A Juventus anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do zagueiro Leonardo Bonucci. O jogador de 29 anos assinou o novo vínculo até o fim da temporada 2020/2021 e celebrou o acordo que fará com que permaneça por mais de dez anos no tradicional clube italiano.

"Eu estou feliz e orgulhoso por ter tomado esta decisão de continuar nesta jornada gloriosa e ainda mais vitoriosa até 2021", declarou. "Eu me sinto parte integral de uma grande família. Você alcança isso com trabalho duro e sempre estando presente para seus colegas, ajudando quando as coisas ficam difíceis e comemorando junto nos momentos de diversão e alegria."

Bonucci está na Juventus desde 2010, quando foi contratado junto ao Bari. Desde então, participou de 291 jogos e se tornou um dos pilares da elogiada defesa do clube. Ele chegou a ser especulado no Chelsea para o ano que vem, onde voltaria a trabalhar com o técnico Antonio Conte, mas a renovação garante sua permanência no time de Turim.

"Nós ganhamos tanto nos últimos anos e sabemos que nos próximos anos será mais difícil conseguir os resultados, mas a vida seria chata se não tivéssemos algo pelo que lutar. Eu, obviamente, tenho muitos objetivos. Certamente me tornar ainda mais uma lenda no clube, melhorar pessoalmente e manter a paixão que tenho comigo", disse o zagueiro, que tinha contrato com a Juventus até 2020.