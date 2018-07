Juventus acerta retorno de atacante italiano Giovanico

Giovinco começou a carreira na Juventus, na temporada 2006/2007, mas logo foi emprestado para Empoli. Voltou para duas temporadas em Turim, mas em seguida foi repassado ao Parma. Na nova casa, se destacou, marcando 22 gols em 66 jogos no Campeonato Italiano. Só na última temporada foram 15 gols em 36 partidas, sempre como titular.

O atacante, porém, sempre seguiu ligado à Juventus, que era coproprietária dos direitos econômicos de Giovinco, junto com o Parma. O time de Turim, agora, resolveu comprar a outra metade do passe do jogador, por especulados 11 milhões de euros. Com isso, frustrou Barcelona, Manchester City e Inter de Milão, que eram apontados como interessados em Giovinco.

MAIS REFORÇO - Nesta terça-feira, a Juventus também anunciou que chegou a um acordo com o Cesena para acertar a contratação em definitivo do meio-campista Emanuele Giaccherini, que já atuou no clube de Turim na última temporada. A compra custou ao time alvinegro 4,25 milhões de euros.