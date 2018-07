Juventus altera programação de pré-temporada e cancela amistosos no México

A Juventus anunciou oficialmente nesta terça-feira que cancelou os amistosos que faria nos próximos dias 18 e 19, no México, respectivamente contra Monterrey e Tigres, em uma competição amistosa chamada de Supercopa Tecate.

O clube italiano tomou a decisão de não participar do torneio que visa a temporada 2017/2018 do futebol europeu alegando que o seu atual estágio de preparação não permitiria "oferecer um espetáculo à altura das expectativas do público mexicano".

Campeão italiano, da Copa da Itália e vice-campeão da Europa na última temporada, a Juventus se desculpou com a Tecate, famosa marca de cerveja mexicana que dá nome ao torneio amistoso, com os clubes locais Monterrey e Tigres, que seriam adversários da equipe de Turim no evento, e também com os torcedores do México por cancelar a sua participação a uma semana de sua estreia. Porto, de Portugal, e os também mexicanos Cruz Azul e Chivas Guadalajara são os outros dois times confirmados no torneio.

Após fechar a sua última temporada sendo goleada pelo Real Madrid por 4 a 1 na final da Liga dos Campeões, em Cardiff, no País de Gales, a Juventus vai abrir o seu ciclo 2017/2018 do futebol europeu na decisão da Supercopa da Itália, contra a Lazio, no dia 13 de agosto, no Estádio Olímpico de Roma.