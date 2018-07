Juventus amplia contrato de Morata por mais um ano, até 2020 A Juventus anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do atacante Alvaro Morata, até 2020. Mas isso não deve mudar muita coisa no curto prazo. O espanhol, afinal, já tinha acordo válido até meados de 2019, de forma que o novo termo só estendeu o vínculo por mais uma temporada.