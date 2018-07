Juventus anuncia a volta de Matri e libera Giovinco ao Toronto

O último dia da janela para transferências na Europa está movimentando a Juventus. Líder do Campeonato Italiano, a equipe anunciou a contratação do atacante Alessandro Matri, que já atuou no clube entre 2011 e 2013. Enquanto isso, liberou o meia Giovinco para chegar ao Toronto FC, da Major League Soccer (MLS), já neste mês de fevereiro.

Matri tem 30 anos e viveu um de seus melhores momentos na carreira justamente na Juventus. De lá para cá, no entanto, o jogador não consegue se firmar em nenhuma equipe. Em cerca de um ano e meio, jogou no Milan, na Fiorentina e no Genoa, onde estava até ser recontratado pelo clube de Turim.

Os direitos do jogador seguem vinculados ao Milan, que o cedeu por empréstimo à Juventus até o fim da temporada. Os detalhes financeiros da negociação não foram divulgados por nenhuma das partes.

Enquanto acertava com Matri, a Juventus liberava Giovinco. Há cerca de duas semanas, ele havia acertado com o Toronto FC, mas só chegaria ao novo time em julho, quando se encerrava seu contrato com o time italiano. Como a temporada da MLS começa em março, os canadenses insistiram e conseguiram a liberação imediata.