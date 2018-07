Juventus anuncia acerto com o atacante da seleção italiana Osvaldo

TUROM - Líder do Campeonato Italiano, a Juventus segue se reforçando para a temporada e neste sexta-feira anunciou a contratação de mais um atacante. O clube aproveitou o último dia da janela para transferências na Europa e confirmou a chegada do atacante Pablo Osvaldo, que estava no Southampton, para o setor, que já conta com nomes como os de Tevez e Llorente.

Osvaldo assinou com seu novo clube por empréstimo até o final da temporada. Nem Juventus nem Southampton anunciaram os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa europeia noticiou que o time italiano precisou desembolsar 400 mil euros (RS 1,3 milhões) pelo acordo. Caso queira contratar o jogador em definitivo, será necessário pagar 18 milhões de euros (R$ 58,7 milhões).

Apesar de ter passagens pela seleção italiana, Osvaldo decepcionou com a camisa do Southampton e marcou apenas três gols no Campeonato Inglês. O jogador era uma das apostas do time inglês, que o contratou no meio do ano passado, mas foi praticamente descartado por problema disciplinares. O último foi uma briga no treino com seu companheiro Jose Fonte.

Osvaldo, aliás, tem ficado com a carreira manchada justamente por conta de suas polêmicas. Na Roma, clube que defendeu antes do Southampton, ele praticamente definiu sua saída depois de criticar publicamente o então técnico da equipe, Aurelio Andreazzoli, ao chamá-lo de "incapaz". Na Juventus, no entanto, o atacante espera dar a volta por cima e conseguir um lugar na seleção italiana para a Copa do Mundo.