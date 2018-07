Juventus anuncia contratação de lateral De Sciglio, ex-Milan

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (20/07) a contratação do lateral direito Mattia De Sciglio, 24 anos, ex-jogador do rival Milan. Segundo o comunicado do clube, o valor da negociação foi de 12 milhões de euros (R$ 43,5 milhões de reais), e o contrato foi firmado por cinco anos.

De Sciglio chega para ocupar a lacuna deixada por Daniel Alves. O brasileiro apresentou bom nível técnico pelo time de Turim, mas deixou o clube após atritos com o técnico Massimiliano Allegri e a torcida, o que deixaria a Juventus apenas com o suíço Lichsteiner como opção para a lateral direita.

Rumores da negociação já haviam surgido nos últimos meses, o que fez a torcida do Milan se revoltar com o jogador, acusando-o de não demonstrar todo seu potencial em campo de propósito. Este torcedor, por exemplo, ironizou a contratação ao mostrar De Sciglio como um bicho-preguiça.

Entretanto, a Juventus faz questão de ressaltar que o atleta possui experiência internacional, estreando na Liga dos Campeões com apenas dezoito anos e na seleção italiana aos vinte - já acumulou 30 jogos com a camisa azurra desde então. Também avalia que a versatilidade do jogador, que joga nas duas laterais e no meio campo o torna uma aquisição valiosa para o elenco.

Não é a primeira negociação entre Juventus e Milan nesta janela. Na sexta-feira passada (14/07), o clube de Milão anunciou a chegada de Leonardo Bonucci, ídolo da torcida do time de Turim. A razão da saída do zagueiro foi a mesma de Daniel Alves: conflitos com o treinador.