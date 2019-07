Juventus anuncia contratação de Rabiot, ex-Paris Saint-Germain

A Juventus confirmou que apresentará oficialmente o volante francês Adrien Rabiot, nesta terça-feira, no Allianz Stadium, em Turim, como seu novo reforço para a temporada 2019/2020 do futebol europeu. O jogador, de 24 anos, vindo do Paris Saint-Germain, a custo zero, esteve nesta segunda na sede do clube italiano para ser submetido a exames médicos.

Segundo relatos da imprensa italiana, Rabiot vai assinar contrato de quatro anos e receberá um salário de cerca de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,2 milhões) por temporada, além de mais 10 milhões (R$ 43,1 milhões) de luvas.

Rabiot não teve uma temporada regular pelo PSG no ciclo 2018/2019 e só disputou 20 jogos neste período. Sua última partida foi em dezembro. Em janeiro, devido ao litígio em renovar o contrato, foi afastado do elenco principal do time parisiense.

Ganhador de 19 taças pelo clube, em sete anos pela equipe francesa, Rabiot é um meio-campista técnico, forte fisicamente e de toque rápido. Trata-se do terceiro reforço da Juventus, que já contratou Ramsey, do Arsenal, e Pellegrini, da Roma. O próximo nome a ser anunciado deve ser do zagueiro holandês Matthijs de Ligt, do Ajax. Por enquanto, apenas Spinazzola e Cáceres deixaram o clube.

Vindo do Chelsea, o técnico Maurizio Sarri terá como grande objetivo para a temporada 2019/2020 a conquista da Liga dos Campeões, além de manter a hegemonia no Campeonato Italiano, após oito títulos nacionais consecutivos.