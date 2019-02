Juventus anuncia contratação de Ramsey para a próxima temporada

A Juventus oficializou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista Aaron Ramsey, do Arsenal, para a próxima temporada europeia. As conversas entre clube e jogador já vinham se prolongando pelos últimos meses e o acordo era dado como certo, mas somente agora foi finalizado.

Ramsey deixa o Arsenal ao fim do contrato e, por isso, a Juventus não terá que pagar ao clube inglês pela sua contratação. Em nota publicada nesta segunda, no entanto, o time de Turim explicou que vai desembolsar 3,7 milhões de euros (cerca de R$ 15,7) em "luvas" para o jogador.

Revelado pelo Cardiff, o atleta galês logo chamou a atenção do Arsenal, onde chegou em 2008. De lá para cá, vestiu as cores do time londrino, com exceção de breves períodos emprestado para o próprio Cardiff e para o Nottingham Forest, em 2010 e 2011.

Trata-se de mais um reforço para um time que já tem dominado o cenário nacional nas últimas temporadas. Vencedora das últimas sete edições do Campeonato Italiano, a Juventus lidera a competição na atual temporada com 63 pontos, já a 11 do segundo colocado Napoli.