Juventus anuncia contratação do zagueiro Cáceres

Os valores da negociação não foram confirmados, mas a imprensa europeia noticiou que a Juventus pagou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 3,5 milhões) pelo empréstimo e precisará pagar mais 8 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) se quiser mantê-lo. O certo é que a opção de compra se tornará obrigatória se a equipe de Turim continuar com a boa campanha no Campeonato Italiano e se classificar para as competições europeias da próxima temporada.

Martín Cáceres teve poucas oportunidades para atuar no time italiano em sua primeira passagem, por conta de diversas lesões, mas disse ter uma ligação especial com a equipe, ao ser apresentado nesta sexta. "Estou feliz por estar retornando", declarou.

Aos 24 anos, o defensor tem sido presença constante nas convocações da seleção uruguaia e participou das campanhas do quarto lugar na Copa do Mundo de 2010 e do título da Copa América, em 2011. Além de Juventus e Sevilla, o jogador já atuou por Defensor Sporting, onde começou a carreira, Recreativo e Barcelona.