Juventus anuncia contrato de 4 anos com Cristiano Ronaldo e compra por R$ 450 mi

Após o Real Madrid comunicar a venda de Cristiano Ronaldo à Juventus, foi a vez de o clube italiano oficializar a negociação nesta terça-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial. O valor da transferência será de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), a ser pago em duas parcelas, e o tempo de contrato foi firmado em quatro anos, até junho de 2022.

A Juventus também informou que vai arcar com custos que somam 12 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões), por encargos financeiros e por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa para remunerar clubes formadores. O porcentual de 5% deverá ser dividido entre Sporting e Manchester United, porque foram as equipes onde o português jogou dos 12 aos 23 anos.

Cristiano Ronaldo vai deixar o Real Madrid após nove temporadas. Em junho de 2009, o presidente Florentino Pérez cumpriu promessa de campanha, após eleição para voltar ao cargo do clube, e fechou contratação do português por 94 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões na cotação da época), valor pago ao Manchester United.

Mesmo após enfrentar um período de domínio do Barcelona, em especial até 2011, quando o clube catalão ganhou o último título de Liga dos Campeões da Europa sob o comando de Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo se impôs no Real Madrid e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa quatro vezes desde 2009 (2013, 2014, 2016 e 2017).

Foram quatro conquistas de Liga dos Campeões da Europa, duas de Campeonato Espanhol, duas de Copa da Espanha, duas de Supercopa da Espanha, duas de Supercopa da Uefa e três de Mundial de Clubes da Fifa para o craque português com a camisa madrilenha.