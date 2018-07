Juventus anuncia Massimiliano Allegri como novo técnico

A Juventus reagiu rapidamente e já definiu o nome do seu novo técnico, apenas um dia após Antonio Conte deixar o comando do time. Nesta quarta-feira, o clube de Turim, atual campeão italiano, anunciou que Massimiliano Allegri será o treinador da Juventus. E ele será apresentado ainda nesta quarta-feira.

Allegri, de 46 anos, foi demitido do comando do Milan em janeiro, após dirigir o time por três temporadas e meia. Durante esse período, ele conquistou o título do Campeonato Italiano na temporada 2010/2011. Antes disso, o treinador teve passagens por Grosseto, Sassuolo e Cagliari.

Agora, Allegri terá o desafio de dar sequência ao trabalho de sucesso de Conte, que levou a Juventus a conquistar os títulos das três últimas edições do Campeonato Italiano. O treinador, porém, optou por deixar o comando do time na última terça-feira, de modo consensual.

Conte, porém, deu a entender que sua saída foi devido a divergências com dirigentes do clube sobre o mercado de transferências. Ele gostaria de contratar jogadores caros, como o chileno Alexis Sanchez, que trocou o Barcelona pelo Arsenal, e o colombiano Juan Cuadrado, atualmente na Fiorentina.

Em vez disso, a Juventus se reforçou com o lateral-esquerdo Patrice Evra, do Manchester United, além de estar perto de acertar a chegada do atacante Álvaro Morata, do Real Madrid, e em negociações com o também atacante Juan Manuek Iturbe, do Verona.

Na Juventus, Allegri vai se reencontrar com o meia Andrea Pirlo, a quem liberou em 2011 do Milan. O veterano, hoje com 35 anos, então se transferiu para a Juventus, sendo peça fundamental na conquista do tricampeonato italiano pelo time de Turim.

Antes da definição do novo comandante da Juventus, Allegri tinha sido mencionado como possível substituto de Cesare Prandelli no comando da Itália - o treinador deixou a equipe após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo. Ainda sem uma definição, Conte e Roberto Mancini são os favoritos a sucedê-lo.