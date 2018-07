Juventus anuncia renovação de contrato com técnico Antonio Conte

TURIM - Na era dos 140 caracteres, a Juventus precisou de apenas 42 deles para anunciar a renovação de contrato com o técnico Antonio Conte. "Stagione 2014/15: allenatore Antonio Conte", postou o clube, no Twitter, avisando que na próxima temporada será novamente comandada pelo treinador que levou a equipe ao tricampeonato italiano.

Ainda de ressaca da festa do título, que varou a noite de domingo pelas ruas de Turim, a Juventus não deu mais informações sobre a renovação com o treinador. Nenhuma linha no site oficial, ou declaração de qualquer porta-voz. Isso porque a renovação já era aguardada e só precisava ser sacramentada.

Afinal, desde que assumiu o clube, em maio de 2011, conquistou três títulos italianos. O último deles, sacramentado no domingo com vitória por 3 a 0 sobre o Cagliari, fez o time chegar aos 102 pontos e bater o recorde de melhor campanha da história da competição.

Conte, que só perdeu 15 dos mais de 150 jogos em que comandou a Juventus, porém, falhou ao tentar levá-la longe na Liga dos Campeões. Eliminada na fase de grupos, a equipe italiana também não conseguiu chegar na decisão da Liga Europa, realizada na semana passada, em Turim, com vitória do Sevilla.