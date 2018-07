Juventus anuncia renovação de contrato do argentino Dybala até junho de 2022

A Juventus anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do argentino Paulo Dybala, de 23 anos, até 30 de junho de 2022. Apelidado de "Joia" e considerado um dos atros da equipe italiana, o atacante teve o seu compromisso prorrogado com o clube depois de ser o autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, nesta terça-feira, em Turim, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"São dias de emoção forte estes por Paulo Dybala: a menos de 48 horas depois dos dois gols espetaculares feitos contra o Barcelona, a "Joia" em seguida firmou o acordo graças ao trabalho do diretor Giuseppe Marotta e do procurador do jogador, Pieropaolo Triulzi, iniciando a renovação do contrato com a Juventus até 30 de junho de 2022", revelou um comunicado divulgado pelo site oficial do clube.

O texto publicado pela Juventus também destacou uma frase do atleta quando foi apresentado oficialmente como reforço, em julho de 2015, sobre a expectativa de vestir a camisa da equipe. "Gosto de ganhar sempre e por tudo aquilo que faço penso que esta será a equipe perfeita para começar a fazer na minha carreira", disse Dybala naquela ocasião.

O clube ainda enalteceu os números do argentino desde que chegou a Turim. Deste então, Dybala não é somente o jogador que mais marcou gols. Ele também é líder de assistências e participou de 82 jogos, sendo 65 deles como titular, conforme revelam os números destacados pela Juventus, que encantaram os italianos e mostram o potencial do jovem para o futuro.

LIGA DOS CAMPEÕES

A vitória sobre o Barcelona, com grande atuação do argentino Paulo Dybala, proporcionou uma confortável vantagem à Juventus na luta por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. No Camp Nou, na próxima quarta-feira, dia 19, os italianos poderão perder por até dois gols de diferença que mesmo assim estarão classificados para as semifinais. Os espanhóis terão de superar o time italiano por quatro gols para avançar na competição.