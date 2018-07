Juventus anuncia renovação do contrato de Mandzukic até 2020

A Juventus anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do atacante Mario Mandzukic. O novo acordo com o jogador croata será válido até 30 de junho de 2020, quando ele completará cinco anos no clube de Turim, afinal, chegou antes do início da temporada 2015/2016, procedente do Atlético de Madrid.

O atual contrato de Mandzukic com a Juventus ia até 2019, mas agora foi prorrogado por mais um ano, apenas alguns dias depois de a equipe faturar o seu sexto título consecutivo do Campeonato Italiano, sendo que o croata marcou sete gols e deu três assistências na vitoriosa campanha.

Esse título se juntou ao da Copa da Itália que a Juventus já havia faturado nesta temporada. E agora de contrato ampliado, Mandzukic tentará levar o time a conquistar a Liga dos Campeões, em decisão agendada para 3 de junho, em Cardiff, contra o Real Madrid.

Mandzukic, aliás, teve participação importante na classificação da Juventus para a decisão da Liga dos Campeões ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Monaco no segundo jogo das semifinais. Esse foi um dos 23 gols que o atacante croata marcou em 84 jogos disputados pelo clube desde a sua chegada em 2015.