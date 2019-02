Juventus atropela Portuguesa e Água Santa dispara na liderança da Série A2

Três jogos encerram a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 neste domingo. A Portuguesa continua em queda livre, levou 4 a 1 do Juventus na Rua Javari e se aproximou da zona de rebaixamento. Já o Água Santa derrotou a Portuguesa Santista por 2 a 1 e disparou na liderança. O Linense venceu o Taubaté, de virada, por 2 a 1, e subiu para a terceira posição.

Em São Paulo, o Juventus não tomou conhecimento da Portuguesa na vitória por 4 a 1, com gols de Adilson, duas vezes, Medina e Cesinha. Lucas Bahia diminuiu para a Lusa, que hoje ocupa apenas a 14ª colocação, com quatro pontos. Na zona de rebaixamento, o Penapolense tem três. Já o time da Mooca entrou no G8, em oitavo, com nove pontos.

Em Santos, o invicto Água Santa derrotou a Portuguesa Santista por 2 a 1, disparando na liderança, com 16 pontos, e deixando seu adversário estacionado na sexta posição, com dez. Os gols do time de Diadema, que abriu três pontos do vice-líder Rio Claro, foram marcados por Alvinho e Dadá. Rodriguinho fez para a equipe da baixada.

No Vale do Paraíba, o Taubaté abriu o placar com Cesinha, mas viu Diego Felipe e Gedeilson comandarem o triunfo do Linense, que subiu para a terceira posição, com 11 pontos. O time mandante desperdiçou a oportunidade de assumir a segunda posição, em pleno Joaquinzão, e ficou em quinto, com dez.

Confira os resultados da sexta rodada:

Nacional 1 x 0 São Bernardo

Santo André 2 x 1 Votuporanguense

Inter de Limeira 0 x 0 Penapolense

Rio Claro 3 x 1 Atibaia

Sertãozinho 1 x 1 XV de Piracicaba

Portuguesa Santista 1 x 2 Água Santa

Juventus 4 x 1 Portuguesa

Taubaté 1 x 2 Linense