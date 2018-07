Juventus bate a Lazio e mantém tabu de 13 anos sem perder para o rival

A Juventus derrotou a Lazio por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, pela segunda rodada do Campeonato Italiano, e manteve o seu longo tabu diante do adversário. Com o resultado, os anfitriões permanecem há 13 anos sem ganhar do rival. Agora são 16 vitórias do time de Turim e seis empates nos últimos confrontos.

Antes do início da partida, houve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terremoto que atingiu a região central da Itália e matou 267 pessoas. As equipes também usaram uma braçadeira em sinal de luto. A Lazio entrou em campo com uma camiseta com a frase em italiano "Estamos com vocês".

Em campo, pelo lado da Juventus começaram entre os titulares os laterais brasileiros Daniel Alves e Alex Sandro. Pelo lado da Lazio, o meia-atacante Felipe Anderson. As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e com poucas chances de gol. A Juventus conseguiu chegar com perigo aos 30 minutos, com Daniel Alves, que cruzou na área, com Khedira sendo travado na hora do chute.

Na etapa final, os visitantes foram melhores. Logo no início, Alex Sandro fez bom cruzamento pela esquerda, mas Mandzukic desperdiçou. O gol da vitória saiu aos 21 minutos. Dybala tocou para Khedira dentro da área. Ele dominou e bateu colocado para marcar. A Lazio tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu igualar o marcador.

Assim, a Juventus chegou à segunda vitória na competição e foi a seis pontos. A Lazio permanece com três. As equipes agora folgam no Italiano no próximo final de semana por conta dos compromissos das seleções nacionais. Pelo Italiano, a Juventus volta a campo somente em 11 de setembro, quando receberá o Sassuolo. No mesmo dia, a Lazio visitará o Chievo Verona.