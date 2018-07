Juventus bate a Portuguesa e garante 100% na Série A2 paulista

Santo André, Bragantino, Juventus e Velo Clube são os times que mantiveram os 100% de aproveitamento após a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, que teve dois jogos na última terça-feira e mais oito nesta quarta. Três times ficaram para trás: Guarani, Taubaté e Mirassol. Por ter melhor saldo de gols, o time do ABC lidera.

À tarde, o Santo André venceu o Votuporanguense por 3 a 1, de virada, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Apesar do placar folgado, o jogo não foi tão fácil. Os dois últimos gols saíram nos minutos finais. Dificuldade também definiu a vitória do Bragantino, em Bragança Paulista, por apenas 1 a 0 em cima do Barretos, à noite.

No duelo paulistano, no estádio do Canindé, chamado de Dérbi dos Imigrantes, o Juventus venceu a Portuguesa por 1 a 0. A maior surpresa ficou para a vitória do Velo Clube, de Rio Claro, sobre o Mirassol por 1 a 0, no estádio José de Campos Maia, em Mirassol.

PRIMEIRAS VITÓRIAS

Quatro times estão com quatro pontos e completam a zona de classificação à segunda fase. O São Caetano é um deles porque venceu por 2 a 1 o Rio Branco, de Americana. Na terça-feira, o Batatais enfiou 3 a 0 no Marília, enquanto que Guarani e Taubaté empataram por 1 a 1, em Campinas.

Outros times venceram pela primeira vez. É o caso do Atlético Sorocaba, que foi até Santa Bárbara d´Oeste e venceu, por 1 a 0, o União Barbarense. Outro visitante ingrato foi o Paulista, de Jundiaí, que foi até Penápolis e fez 2 a 1, de virada, em cima do Penapolense, que acumulou a sua segunda derrota. O clube jundiaiense se reabilitou da goleada, por 4 a 1, sofrida diante do Bragantino na estreia.

O único empate desta quarta-feira aconteceu no estádio Padrão, em Limeira, entre Independente e Monte Azul, por 1 a 1. Cada time somou seu primeiro ponto.

PRÓXIMA RODADA

Nem o carnaval vai parar a competição, que terá a sua terceira rodada neste final de semana, começando já na sexta-feira. O regulamento prevê que os 20 participantes se enfrentam em turno único. Os oito primeiros colocados avançam à segunda fase, quando serão divididos em quatro grupos de dois, no sistema de eliminatória dupla. Assim será até chegar aos dois finalistas, que vão garantir o acesso. Os últimos seis colocados serão, automaticamente, rebaixados para a Série A3.

Confira a 2.ª rodada da Série A2 paulista:

Terça-feira

Guarani 1 x 1 Taubaté

Marília 0 x 3 Batatais

Quarta-feira

Santo André 3 x 1 Votuporanguense

Penapolense 1 x 2 Paulista

Bragantino 1 x 0 Barretos

Portuguesa 0 x 1 Juventus

União Barbarense 0 x 1 Atlético Sorocaba

Independente 1 x 1 Monte Azul

São Caetano 2 x 1 Rio Branco

Mirassol 0 x 1 Velo Clube