Juventus bate a Udinese de virada e aumenta vantagem na liderança do Italiano

Atual pentacampeã nacional, a Juventus parece que não terá dificuldades para obter o inédito sexto título consecutivo no Campeonato Italiano. Neste sábado, levou um susto no primeiro tempo, mas derrotou de virada a Udinese por 2 a 1, no Juventus Stadium, em Turim, e aumentou a sua vantagem na liderança, após oito rodadas. Tem agora 21 pontos, cinco a mais que a Roma, a nova vice-líder após bater o Napoli mais cedo.

O grande destaque da partida foi o atacante Paul Dybala, autor dos dois gols da Juventus - um em cobrança de falta e um de pênalti. O argentino aproveitou bem a oportunidade dada pelo técnico Massimiliano Allegri, que resolveu poupar alguns titulares - casos do centroavante argentino Gonzalo Higuaín e do lateral-direito brasileiro Daniel Alves - para a partida desta terça-feira contra o Lyon, pela Liga dos Campeões da Europa.

Mas antes de Dybala fazer a festa da torcida em Turim, a Juventus sofreu com o bom jogo defensivo e ofensivo da Udinese, que teve a estreia do técnico Luigi del Neri. O clube de Údine mostrou atitude em campo e abriu o placar, aos 30 minutos, na marcação pressão que fez na defesa anfitriã. Em um erro defensivo de Evra, Hernanes e Buffon, Jankto roubou a bola e, com espaço para chutar de fora de área, acertou no meio do gol. O experiente goleiro chegou a espalmar, mas não evitou o tento.

Pouco antes do intervalo, Dybala resolveu aparecer. Em uma falta na entrada da área, o canhoto argentino colocou a bola no ângulo esquerdo alto do gol defendido por Karnezis para empatar a partida. E logo no início da segunda etapa fez o segundo. Aos cinco minutos, Alex Sandro foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Dybala marcou seu terceiro gol no Campeonato Italiano.

Até o momento, a Juventus tem 88% de aproveitamento, tendo vencido sete de oito jogos na competição. Depois de encarar o Lyon, terá a dura missão de encarar o clássico contra o Milan, no estádio San Siro, em Milão, no próximo sábado, pela nona rodada do Campeonato Italiano. Já a Udinese, que está na 17.ª colocação com 7 pontos, muito perto da zona de rebaixamento, volta a campo no domingo, no estádio Friuli, em Údine, diante do Pescara.

EMPATE

Em outro duelo disputado neste sábado, o Pescara recebeu a Sampdoria e ficou no empate por 1 a 1. Os dois times seguem próximos da zona de degola. O clube de Gênova é o 15.º colocado com oito pontos, um a mais que rival, que ocupa o 16.º lugar.