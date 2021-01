Juventus bate Bologna com 1º gol de Arthur e diminui distância do líder na Itália

A Juventus aproveitou muito bem os tropeços do líder Milan e da segunda colocada Internazionale e já começa a sonhar em entrar na briga pelo título italiano mais uma vez. Com o primeiro gol do brasileiro Arthur com a camisa alvinegra, vitória por 2 a 0 sobre o Bologna e sete pontos de distância da primeira colocação, com um jogo a menos.

Foi a 10ª vitória seguida da Juventus nos confrontos contra o Bologna. E o placar poderia ser mais amplo não fosse a falta de precisão e sorte do colombiano Cuadrado, que perdeu gols incríveis no Allianz Stadium, em Turim.

Numa arrancada, por exemplo, deixou de servir Cristiano Ronaldo, a seu lado, livre, e mandou para o alto. O português passou em branco, mas a Juventus foi muito bem. Se o astro não fez o seu, serviu o brasileiro Arthur que pôde, finalmente, comemorar seu primeiro gol pela equipe italiana.

Logo aos 14 minutos, ele recebeu na intermediária, ajeitou e soltou a bomba. A bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro Skorupski. O volante comemorou muito após desencantar na nova casa. Precisou de 10 partidas para ir às redes na Itália.

Depois de perder gols incríveis na primeira etapa, Cuadrado se redimiu na segunda etapa. Ele cobrou o escanteio com precisão, na cabeça de Mckennie, que definiu o placar.

A Juventus sobe para os 36 pontos, na quinta colocação, e manda o aviso que está bem viva na busca pelo décimo título seguido. Com um jogo a menos (em casa, contra o Napoli, adiado da 3ª rodada), pode ficar somente quatro pontos atrás do Milan com um turno inteiro a disputar.