Juventus bate Bologna e amplia vantagem na liderança

O time de Turim teve muito trabalho para chegar à vitória, que só foi garantida no segundo tempo. Mesmo atuando fora de casa, os líderes da competição foram para cima e marcaram o primeiro com Vucinic, aos 16 minutos da etapa final. Quando o Bologna era todo ataque, buscando o empate, acabou castigado com o gol de Marchisio, aos 28.

Com 65 pontos, a Juventus volta a campo somente em duas semanas. No dia 30 deste mês, a equipe fará um clássico diante da Inter de Milão, no Giuseppe Meazza, pela 30.ª rodada. Já o Bologna, 12.º colocado na tabela, com 35 pontos, pega a Udinese fora de casa, no mesmo dia.

A Udinese, aliás, também entrou em campo neste sábado e acabou derrotada diante do Catania, por 3 a 1, fora de casa. O resultado fez com que o time de Údine estacionasse na nona colocação, com 41 pontos, enquanto o Catania é o sétimo, com 45, e ainda sonha com uma vaga nas competições europeias.