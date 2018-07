Juventus bate Catania e assume terceiro lugar Fora de casa, a Juventus mostrou força neste domingo e derrotou o Catania por 3 a 1, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe de Turim assumiu a terceira colocação no torneio, com 27 pontos. Derrotado, o Catania está em 13º, com 18 pontos.