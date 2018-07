Juventus bate Inter e dispara com 12 pontos na liderança

Um ataque em profundidade de Fabio Quagliarella após três minutos e uma bola colocada de Alessandro Matri com uma hora de jogo foram o suficiente para derrotar os determinados anfritriões da Inter, que igualou por um breve período aos nove minutos do segundo tempo graças a Rodrigo Palacio.

A vitória deixou os campeões com 68 pontos, 12 acima do segundo colocado Nápoli.

A Inter, que viu Esteban Cambiasso ser expulso nos acréscimos por uma entrada dura em Sebastian Giovinco, continua com 47 pontos e caiu para sexto depois que a Lazio subiu para a quinta colocação e somou 50 pontos com a vitória de 2 x 1 sobre o Catania.

O time do técnico Vladimir Petkovic agora está um ponto atrás da quarta colocada Fiorentina, que perdeu de 2 x 1 do Cagliari no estádio do adversário, esvaziado por problemas de segurança.

Na penúltima posição, o Palermo foi o grande vencedor com uma vitória tranquila de 2 x 0 sobre o Roma em casa, com a qual somou 24 pontos. Três pontos à frente, o 17º colocado Genoa só conseguiu um empate de 2 x 2 com o Siena, antepenúltimo e também ocupante da zona de rebaixamento que acumula 26 pontos.

(Por Terry Daley)