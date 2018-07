Juventus bate Milan e fica mais próxima do título nacional

TURIM - A Juventus parece não ter adversários à altura na Itália e deu mais um importante passo rumo ao título nacional neste domingo. A equipe de Turim recebeu o rival Milan, venceu o clássico por 1 a 0, pela 33.ª rodada, e se aproximou ainda mais da conquista que já parece estar nas mãos do clube.

O resultado levou a Juventus aos 77 pontos, na liderança da tabela, 11 à frente do segundo colocado Napoli, a apenas cinco partidas para o fim da competição. Por outro lado, o Milan estacionou nos 59 pontos, na terceira posição, e vê a Fiorentina, que tem 58, se aproximar perigosamente na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O jogo foi muito equilibrado e truncado ao longo dos 90 minutos, e no primeiro tempo os únicos bons momentos foram da Juventus. O primeiro, em cobrança de falta de Pirlo que desviou na barreira e Abbiati pegou. Depois, Marchisio aproveitou falha de marcação, invadiu sozinho e bateu, mas Amelia, que substituiu o lesionado Abbiati, defendeu com o pé.

O time da casa seguiu melhor no segundo tempo e quase marcou no primeiro minuto, com Chiellini, de cabeça. O gol estava amadurecendo e sairia aos 10 minutos. Asamoah foi lançado nas costas da defesa e foi derrubado por Amelia dentro da área. Arturo Vidal bateu bem e selou a vitória.

A Juventus volta a campo no próximo domingo, quando faz o clássico de Turim diante do Torino, no Estádio Olímpico. No mesmo dia, o Milan buscará a reabilitação diante do Catania, no Giuseppe Meazza.