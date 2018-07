Juventus bate o Bologna e chega à segunda vitória no Italiano

Depois de um início muito ruim no Campeonato Italiano, a Juventus já dá os primeiros sinais de recuperação. Neste domingo, voltou a vencer pela competição, ao fazer 3 a 1 sobre o lanterna Bologna em casa, de virada, e acumulou o segundo triunfo em sete partidas da competição.

O resultado deixou a equipe no meio da tabela, em 12.º, com oito pontos. Na próxima rodada, dia 18, a Juventus faz um importante clássico com a Inter de Milão, fora de casa. Já o Bologna está na última colocação da tabela, com somente três pontos, e tenta a recuperação contra o Palermo, em casa, também no dia 18.

Apesar da derrota, quem começou melhor foi o Bologna, que marcou logo aos seis minutos, quando Mounier aproveitou erro da zaga, recebeu sozinho e bateu para a rede. O empate, no entanto, não demorou. Aos 33, Morata recebeu cruzamento de Khedira e testou para igualar o placar.

No segundo tempo, a Juventus foi para cima e foi premiada com a virada. Aos oito minutos, o árbitro viu puxão em Morata dentro da área e marcou pênalti. Dybala bateu e marcou. Somente 11 minutos depois foi a vez de Khedira ser acionado na área e desviar de cabeça para selar o placar.

Quem também venceu neste domingo em casa foi a Lazio, que recebeu o Frosinone no Estádio Olímpico e fez 2 a 0, com gols de Keita e Djordjevic. O resultado deixou o time romano na terceira colocação da tabela, com 15 pontos, enquanto o caçula Frosinone é o penúltimo, com somente quatro.