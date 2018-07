Juventus bate o Bologna e pode ser campeã na próxima rodada

TURIM - A Juventus não esteve em seus melhores dias neste sábado, mas, como é obrigação para um time que quer ser campeão, venceu mesmo sem jogar bem. Em casa, diante de um Bologna fechado, a equipe de Turim suou bastante e contou com o gol solitário de Pogba, já no segundo tempo, para vencer por 1 a 0 e dar mais um passo rumo ao título do Campeonato Italiano.

A magra vitória levou a Juventus a 90 pontos. A quatro jogos para o fim da competição, a confirmação do título pode sair na próxima rodada para o time de Turim, que precisa vencer o Sassuolo. Se isso acontecer, basta um tropeço da Roma, segunda colocada com 79 pontos, diante da Fiorentina, neste sábado, ou do Milan, na próxima rodada, para a Juventus ser campeã.

Já o Bologna, que conta com o brasileiro Ibson no elenco, vive situação complicada. Apesar de ter sido um adversário duro para a Juventus neste sábado, o time está na zona de rebaixamento, com 28 pontos, em 18.º. Na próxima rodada, precisa vencer a Fiorentina em casa pra respirar.

Neste sábado, a Juventus foi superior durante todo o jogo, manteve a posse de bola, mas tinha dificuldade de criar oportunidades. Talvez na melhor do primeiro tempo, Marchisio parou no goleiro Curci após cruzamento da esquerda. Mas no segundo tempo, a vitória veio com Pogba. Aos 19 minutos, o francês aproveitou sobra na meia lua, cortou para a direita e bateu forte, cruzado, marcando pelo gol e definindo o resultado.