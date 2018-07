Juventus bate o Genoa fora de casa e vence primeira no Italiano

A Juventus espantou o péssimo início de Campeonato Italiano e venceu pela primeira vez na competição, após três rodadas sem resultado positivo. Neste domingo, Pogba comandou o triunfo da equipe de Turim ao ser protagonista nos dois gols do 2 a 0 sobre o Genoa, fora de casa.

O resultado levou a Juventus a quatro pontos, ainda longe da ponta, que está nas mãos da Inter de Milão, com 12. Na quarta-feira, o time de Turim volta a campo para pegar o Frosione em casa. O Genoa, por sua vez, parou nos três pontos, no meio da tabela, e duela com a Lazio, em Roma, também na quarta.

A vitória da Juventus neste domingo começou a ser desenhada aos 36 minutos, quando Pereyra fez boa jogada pela esquerda, Pogba recebeu na área, em posição duvidosa, e finalizou de carrinho. A bola tocou no travessão, voltou nas pernas do goleiro e entrou. O árbitro deu gol contra de Lamanna.

A tarefa da Juventus ficou mais tranquila aos 43 minutos, quando Izzo foi expulso e deixou o Genoa com um a menos ao fazer falta em Cuadrado. Na etapa final, Pogba selou o placar de pênalti. Após Chiellini ser derrubado na área, o francês bateu com categoria e marcou o segundo.

O outro time de Turim, o Torino, também fez bonito no domingo e é uma das surpresas do Campeonato. Venceu a Sampdoria por 2 a 0 em casa, com dois gols de Quagliarella no primeiro tempo, e segue invicto, na segunda colocação, com dez pontos. A Sampdoria é a sexta, com sete.

Atrás do Torino está a Roma, que também manteve a invencibilidade e chegou aos oito pontos, mas não passou de um empate em casa com o Sassuolo. O time da capital chegou a estar atrás no placar em duas oportunidades, mas Totti e Salah minimizaram o prejuízo.

Em outras partidas já encerradas deste domingo pelo Italiano, a Atalanta empatou com o Verona por 1 a 1, em casa, e o Bologna recebeu o Frosione e venceu por 1 a 0.