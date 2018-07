Juventus bate o Parma no final e avança na Copa da Itália

No duelo entre o líder e o lanterna do Campeonato Italiano, deu a melhor equipe. Desta vez pela Copa da Itália, a Juventus teve que suar bastante, mas com um gol no final derrotou o Parma por 1 a 0, fora de casa, e avançou às semifinais da competição. A equipe de Turim tem que agradecer ao faro de gol do centroavante espanhol Alvaro Morata, que decretou a classificação de seu time aos 44 minutos do segundo tempo.

Na luta por um lugar na grande decisão da Copa da Itália, a Juventus conhecerá na próxima semana o seu adversário. Ele sairá do confronto entre Roma e Fiorentina, marcado para a próxima terça-feira no estádio Olímpico, em Roma.

Diferentemente das fases anteriores e da final, as semifinais da competição são realizadas em jogos de ida e volta. Por sorteio, já está certo que a Juventus fará o primeiro jogo em casa, em Turim, no dia 4 de março, e jogará em Roma ou Florença em 8 de abril.

Em campo, o técnico Massimiliano Allegri resolveu poupar alguns jogadores - caso do atacante argentino Carlitos Tevez , artilheiro do Campeonato Italiano -, mas mesmo assim a Juventus fez uma boa partida. Perdeu boas chances de gol e só conseguiu marcar no final em uma jogada da dupla de ataque espanhola. Llorente tocou na entrada da área, Morata dominou, avançou e tocou de leve na saída do goleiro para fazer o gol.