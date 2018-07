Juventus bate Palermo fora e se mantém na rota do tetra no Italiano

A Juventus venceu o Palermo por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, e assim se manteve em rota suave rumo ao tetracampeonato italiano. O resultado fez o time chegar aos 64 pontos na liderança e voltar a abrir 14 de vantagem sobre a vice-líder Roma, que só entrará em campo pela 27ª rodada da principal competição da Itália na segunda-feira, quando enfrentará o Sampdoria, na capital nacional.

O único gol da vitória da equipe de Turim foi marcado por Morata, aos 24 minutos do segundo tempo. Ao cair em casa, o Palermo estacionou nos 35 pontos e ocupa a 11ª posição do Campeonato Italiano, que neste sábado ainda contará com o confronto entre Cagliari e Empoli.

Já com a cabeça na partida da próxima quarta-feira, contra o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela Liga dos Campeões, a Juventus sofreu para movimentar o placar neste sábado, mas acabou garantindo a vitória graças a um golaço marcado por Morata. O ex-jogador do Real Madrid recebeu bola lançada pela direita, cortou a marcação para o meio e chutou de fora da área com categoria, no canto direito baixo do goleiro adversário.

Depois de assegurar mais um triunfo que a deixou mais perto de novo título italiano, a Juventus agora irá tentar defender a vantagem de 2 a 1 conquistada sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no último dia 24 de fevereiro.