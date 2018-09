Juventus bate Parma e vence 3ª na Itália; Cristiano Ronaldo segue sem marcar gol

A Juventus teve trabalho neste sábado, mas segue com 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Italiano. Mesmo com o craque português Cristiano Ronaldo ainda sem marcar um gol sequer nas três primeiras rodadas, o time de Turim derrotou o Parma por 2 a 1, no estádio Enio Tardini, na cidade de Parma, e está agora na liderança isolada da competição, na qual busca o inédito octacampeonato.

Com nove pontos, a Juventus vai torcer neste domingo contra dois rivais que também tiveram 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas. O Napoli enfrentará a Sampdoria, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, e o surpreendente SPAL jogará contra o Torino, no estádio Olímpico, em Turim.

A próxima rodada do Campeonato Italiano, a quarta, será jogada apenas daqui duas semanas por causa da paralisação do futebol europeu para a data Fifa na qual serão realizadas as primeiras partidas da Liga das Nações, um novo torneio de seleções criado pela Uefa. No próximo dia 16, a Juventus receberá o Sassuolo, em Turim, e o Parma será visitante contra a Internazionale, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Após três jogos oficiais, Cristiano Ronaldo ainda não sabe o que é marcar com a camisa da Juventus - fez dois em amistosos de preparação contra equipes de base da própria equipe de Turim. O português, neste sábado, até teve duas grandes oportunidades, sem marcação e na grande área, mas não as aproveitou.

Em campo, assim como na primeira rodada contra o Chievo Verona, a Juventus não teve uma boa atuação, mas fez o suficiente para vencer. Explorando as jogadas de bola aérea, a equipe marcou logo aos dois minutos com o atacante croata Mario Mandzukic, que aproveitou uma sobra dentro da área.

Com a vantagem, a Juventus procurou se fechar e caiu de produção. Quem cresceu foi o atacante marfinense Gervinho, que criou as melhores jogadas do Parma. Inclusive a do gol de empate, aos 33 minutos, após cruzamento da direita.

Na segunda etapa, a atual heptacampeã italiana melhorou com a entrada do atacante brasileiro Douglas Costa e desempatou com o francês Matuidi, aos 13 minutos. Cristiano Ronaldo teve, então, as suas duas melhores chances para marcar, mas pecou nas finalizações.