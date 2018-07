Juventus bobeia e vaga na Liga dos Campeões fica longe

Agora com 57 pontos, na sétima posição, a Juventus está cinco atrás da Udinese, a quarta colocada, que hoje estaria classificada à principal competição de clubes do continente europeu. Como faltam apenas duas rodadas para o final do campeonato, a missão do time de Turim é bastante complicada, sem contar que entre Udinese e Juventus ainda estão Lazio e Roma, ambos com 60 pontos.

Em campo, parecia que a Juventus conseguiria a vitória sem qualquer problema. Logo aos 12 minutos de jogo, o zagueiro Andreoli, do Chievo, puxou o atacante Pepe dentro da área e o árbitro marcou pênalti, convertido um minuto depois pelo veterano meia-atacante Alessandro Del Piero com perfeição.

A superioridade da equipe de Turim prosseguiu no restante do primeiro tempo e no início da segunda etapa. Resultado disso foi o segundo gol, marcado aos 10 minutos, pelo atacante Matri após bom passe de Del Piero. No entanto, dois minutos de desatenção da zaga foram suficientes para o Chievo Verona, agora em 12.º lugar com 43 pontos, conseguir o empate - com Uribe, aos 23, e Sardo, aos 24.