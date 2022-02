Juventus cede empate ao Torino e tem vaga na Liga dos Campeões ameaçada

A Juventus perdeu nova oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano e ficou ameaçada de perder a quarta posição, a última que dá vaga para Liga dos Campeões, ao ceder o empate por 1 a 1 diante do Torino, na tarde desta sexta-feira, no Juventus Stadium, pela 26ª rodada.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 47 pontos e pode ser ultrapassada pela Atalanta, que tem 44, mas leva a melhor nos critérios de desempate em caso de igualdade. Mas, para isso, precisa vencer a Fiorentina neste domingo, fora de casa.

Leia Também Após voltar contra Real Madrid, Neymar pode começar como titular no Francês

Além da possibilidade de perder a quarta posição na tabela, a Juventus praticamente deixa a briga pelo título. O Milan está na liderança com 55 pontos, seguido por Inter de Milão (54) e Napoli (54). O Torino é o décimo, com 32.

O jogo começou dando indícios de que a Juventus venceria com facilidade, mas o que se viu foi um Torino com mais posse de bola e com o mesmo número de chances criadas do seu rival. O placar, no entanto, foi inaugurado pelo time da casa aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, Matthijs de Light completou, de cabeça, para o fundo das redes.

Apesar de estar atrás do placar, o Torino equilibrou as ações, anulou os pontos fortes da Juventus e saiu em busca do empate. Porém, foi assustar apenas no segundo tempo. Rolando Mandragora recebeu belo passe e arriscou de fora da área. A bola foi para fora.

O gol de empate saiu aos 17 minutos da etapa final. Belotti recebeu belo cruzamento de Josip Brekalo e chutou rasteiro para empatar. Diferente do que todos esperavam, o Torino continuou pressionando, mas o jogo terminou mesmo no 1 a 1.

Na próxima rodada, a Juventus encara o Empoli, em jogo marcado para sábado (26), às 14h, no Carlo Castellani. Já o Torino entra em campo no domingo (27), às 8h30, diante do Cagliari, no Olímpico Grande Torino.