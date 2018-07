Juventus celebra vaga e quer fugir do Real nas oitavas

"Estamos satisfeitos com a vitória, com a classificação e com o primeiro lugar. Foi um desafio importante e complicado", declarou o auxiliar-técnico Angelo Alessio, que vem comandando a equipe durante a suspensão de Antonio Conte. "Agora espero evitar o Real Madrid nas oitavas de final, pois todos os outros possíveis adversários são mais ou menos do mesmo nível", completou.

A Juventus só conhecerá seu adversário no dia 20 de dezembro, quando acontecerá o sorteio das oitavas de final. Até lá, comissão técnica e jogadores terão bastante tempo para comemorar a vitória da última quarta-feira e analisar os pontos positivos da atuação.

"Esta noite (de quarta-feira) não arriscamos quase nada, mas jogamos com uma atitude fantástica. Estávamos plenamente conscientes do poderio do Shakhtar, por isso tínhamos de realizar uma grande exibição e foi isso que fizemos. Considero que o segredo para derrotar o Shakhtar está em limitar a participação dos atacantes", comentou Alessio.

Já o zagueiro Chiellini exaltou a superação da Juventus, após um início com três empates consecutivos, inclusive diante do frágil Nordsjaelland. "Sabíamos que ia ser muito difícil para nós após o empate na Dinamarca, mas sempre acreditamos que a classificação era possível, desde que jogássemos aquilo que somos capazes."