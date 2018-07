Juventus chega nas semifinais da Liga dos Campeões após 12 anos

Depois de 12 anos, a Juventus está de volta à uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, mesmo apresentando um fraco futebol, segurou um empate sem gols com o Monaco, no estádio Luis XV, em Montecarlo, e avançou por ter vencido na ida, em Turim, na semana passada, por 1 a 0. Seu próximo adversário, a ser definido em um sorteio nesta sexta, será um dos três gigantes que têm dominado o continente nas últimas temporadas - Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique.

Desde que chegou à decisão da Liga dos Campeões na temporada 2002/2003, quando perdeu para o Milan na decisão por pênaltis, no estádio Old Trafford, em Manchester (Inglaterra), a Juventus não chega tão longe na competição. Com problemas extra-campo por causa de um escândalo de manipulação de resultados, o time chegou até a ser rebaixado à segunda divisão italiana neste período.

Foi a partir de 2011 que as coisas se acertaram e sob o comando do técnico Antonio Conte, atualmente na seleção italiana, a Juventus conquistou o tricampeonato nacional e disputou seguidamente a Liga dos Campeões. Não foi além das oitavas de final, mas nesta temporada caminha para mais uma temporada espetacular - além da semifinal continental, está perto do tetra italiano e jogará a final da Copa da Itália contra a Lazio.

Sem poder contar com o meia francês Pogba, machucado, o meio de campo composto por Arturo Vidal, Claudio Marchisio e Andrea Pirlo pouco rendeu. Assim, a Juventus resolveu fechar bem a sua defesa, uma das melhores da competição, e conseguiu conter o ímpeto do Monaco. O goleiro Buffon completou nesta quarta-feira 7 jogos sem sofrer gols. Mas por diversas vezes a tática ficou em risco por causa de erros de saída de bola da própria Juventus.

Eliminado, o Monaco volta as suas atenções agora ao Campeonato Francês. Na terceira colocação com 59 pontos, a equipe não tem grandes chances de ser campeã - os líderes Lyon e Paris Saint-Germain (um jogo a menos) têm 65 cada, após 33 rodadas -, mas luta para garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time está apenas dois pontos à frente do Olympique de Marselha, primeiro fora da zona de classificação para o torneio.