Juventus confirma a contratação do atacante Gil, ex-Corinthians

O Juventus confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Gil, de 34 anos. O veterano foi revelado pelo Corinthians e foi campeão do torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil de 2002.

Depois de uma temporada no Verdy Tokyo, do Japão, Gil passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Internacional, Botafogo e Flamengo. Com apenas dois jogos pelo time rubro-negro, o atacante se transferiu para o União Mogi, do interior de São Paulo, e passou a última temporada no ABC/RN.

De acordo com a diretoria do Moleque Travesso, Gil já está regularizado e foi relacionado para a partida diante do Grêmio Barueri, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Barueri, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O atacante não é a única novidade do Juventus para a temporada. O atacante Adiel, conhecido da torcida do Santos no final dos anos 90, também foi contratado, assim como o lateral esquerdo Rodolfo Testoni, que chega do Camboriú/SC.

O Juventus manteve a base do time que foi eliminado na primeira fase na Copa Paulista de 2014, conquistada pelo Santo André. Chegaram nove reforços para 2015, além do retorno de empréstimo de Cássio e Raikard, que estavam no União São João de Araras, e dos garotos promovidos da base, Ataíde e Bruno Santiago.

No último domingo, o clube da Mooca estreou seu novo uniforme contra o Grêmio Osasco, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. A nova camisa deu sorte ao time do técnico Rodrigo Santana, que venceu por 3 a 0.