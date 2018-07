Juventus confirma contratação de Carlitos Tévez

TURIM - A diretoria da Juventus confirmou nesta quarta-feira a contratação do argentino Carlos Tévez. Após ser recepcionado por 200 torcedores em sua chegada, o jogador assinou contrato de três anos com o clube de Turim, até 30 de junho de 2016. A Juventus não informou os valores envolvidos na negociação, mas a mídia local estima em 12 milhões de euros (cerca de R$ 15,7 milhões).

A contratação foi oficializada com uma foto de Tévez ao lado do presidente Andrea Agnelli. O argentino posou com a camisa número 10, que estava sem uso desde a saída do ídolo Alessandro Del Piero. Tévez começou a fazer os exames físicos e médicos nesta quarta, mas só concluirá as avaliações nesta quinta antes de ser apresentado oficialmente às 16h30 (horário de Brasília).

O acerto do argentino de 29 anos com a Juventus já era especulado há algumas semanas. Insatisfeito no Manchester City, onde viveu anos conturbados, Tévez deixou claro inúmeras vezes que não gostava de jogar na Inglaterra. E cogitou até voltar ao futebol argentino. Problemas de relacionamento com a comissão técnica aceleraram sua saída do clube com o qual ainda tinha um ano de contrato.

Com a transferência para a Itália, Tévez encerra sua passagem pelo futebol inglês. Ele chegou à famosa Premier League em 2006, no West Ham, após deixar o Corinthians. De lá foi para o Manchester United, onde foi campeão nacional, europeu e mundial. Depois, transferiu-se para o City, em 2009, time no qual faturou os títulos da Supercopa da Inglaterra (2012), Copa da Inglaterra (2010/11) e do Campeonato Inglês (2011/12).