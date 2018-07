Juventus confirma contratação do chileno Vidal A Juventus oficializou neste sábado a contratação do meia Arturo Vidal, que estava no Bayer Leverkusen, da Alemanha, um dia depois de negociar o volante brasileiro Felipe Melo com o Galatasaray, da Turquia. O time de Turim vai desembolsar 10,5 milhões de euros, que serão pagos em três parcelas, sendo a primeira à vista, de 5 milhões de euros.