Juventus confirma empréstimo de Douglas Costa ao Grêmio até junho de 2022

Douglas Costa está de volta ao Grêmio. A Juventus confirmou nesta sexta-feira o empréstimo do atacante ao time gaúcho, que fará o anúncio da contratação em breve. O contrato vale até junho de 2022, quando encerra o vínculo do jogador com a equipe italiana. Depois disso, ele deve assinar um acordo até o fim de 2023 com o clube brasileiro.

Mais cedo, o Bayern de Munique já havia anunciado que concordou em rescindir antecipadamente o contrato de Douglas Costa. O atacante estava emprestado pela Juventus ao clube alemão até o fim de junho.

"Douglas Costa e Tiago Dantas voltaram a vencer o Campeonato Alemão nesta temporada conosco. Gostaríamos de agradecer a ambos e desejar-lhes tudo de melhor para o seu futuro", disse o diretor de futebol do Bayern, Hasan Salihamidzic.

Também nesta sexta, vazou nas redes sociais um vídeo em que Douglas Costa aparece com a camisa do Grêmio falando sobre o seu retorno. No material, ele afirma que é o momento certo para voltar ao Brasil e diz que o zagueiro Pedro Geromel teve participação fundamental para viabilizar seu retorno ao time que o revelou ao futebol.

"Depois de 12 anos fora, acredito que é o momento justo de voltar para casa. Porque essa conversa se iniciou muito tempo atrás. Estava na Copa da Rússia e ele (Geromel) brincando, "e aí, vai voltar?" Falei daqui dois ou três anos me convoca que eu estou lá. E passou rápido. Graças a Deus o Geromel teve impacto importante nisso, um cara que sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os funcionários e atletas também quererem minha chegada", comentou o atacante.

"Um retorno importante, venho com bagagem importante depois de anos fora e acredito que vamos colher muitos frutos agora. Realmente sempre foi o time do meu coração", acrescentou no vídeo, produzido pela equipe do atleta.

A contratação havia sido encaminhada após reunião na casa de Douglas Costa, no início deste mês. Faltava romper o vínculo com o Bayern e a liberação da Juventus, o que ocorreram nesta sexta. Agora, o Grêmio se apressa para regularizar o novo reforço no BID da CBF. O clube precisa resolver isso até domingo, 23, quando fecha a janela de transferências para a entrada de jogadores no Brasil.

O atacante de 30 anos retorna ao Grêmio 11 anos depois de se transferir para a Europa. Em 2010, ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca 6 milhões de euros (R$ 14,9 milhões, à época). Depois de seis temporadas, foi negociado com o Bayern de Munique, por onde atuou durante dois anos e, em 2017, se transferiu para a Juventus.

No ano passado, Douglas Costa retornou ao time bávaro, mas atuou pouco. Ele não joga desde 11 de fevereiro, quando esteve em campo por alguns minutos diante do Tigres, do México, na final do Mundial de Clubes. O atacante sofreu uma lesão no pé direito e está em tratamento desde então.