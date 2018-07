Juventus confirma ida de Felipe Melo para o Galatasaray

TURIM - A Juventus confirmou nesta sexta-feira a ida do volante brasileiro Felipe Melo para o Galatasaray. O clube turco desembolsará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 3,35 milhões) para assinar um contrato de um ano de empréstimo com o jogador, com possibilidade de compra em definitivo no final deste período.

Felipe Melo disputará a temporada 2011/2012 com a equipe, mas o acordo dá ao clube da Turquia a opção de contratação do atleta, que poderá ser adquirido por 13 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) até o dia 31 de maio de 2012.

O volante foi muito criticado por sua participação na Copa do Mundo de 2010 e já havia sido avisado pela Juventus de que não estava nos planos do clube. Com isso, alguns times brasileiros passaram a procurá-lo. Ele esteve próximo de assinar com o São Paulo, chegou a procurar apartamento na capital paulista, mas acabou optando pela melhor proposta financeira.

O brasileiro é o segundo reforço de peso contratado pelo Galatasaray para a temporada, já que o goleiro Fernando Muslera, que disputa a Copa América pelo Uruguai, já havia sido anunciado. O volante foi revelado pelo Flamengo e atuou por Cruzeiro e Grêmio antes de ir para a Espanha, onde passou por Mallorca, Racing Santander e Almería. Despertou o interesse da Fiorentina e, após uma boa temporada pelo clube, chegou à Juventus.