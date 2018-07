Juventus confirma ida de Luca Toni para o Al Nasr

Contratado em janeiro do ano passado, o jogador italiano perdeu espaço na equipe sob o comando do técnico Antonio Conte. Após defender com sucesso Fiorentina e Bayern de Munique, Luca Toni teve passagens fracassadas por Roma e Genoa, antes de se transferir para a Juventus, pela qual jogou apenas 15 partidas e marcou só dois gols.

Campeão do mundo pela Itália em 2006, na Copa da Alemanha, Luca Toni será comandado no Al Nasr pelo seu compatriota Walter Zenga, ex-goleiro da seleção italiana. No Mundial conquistado pelo seu país há seis anos, o atacante marcou dois gols e foi o principal artilheiro da equipe nacional na competição ao lado de Materazzi.