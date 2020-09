Juventus confirma retorno do atacante Morata por um ano de empréstimo

Bicampeão italiano com a Juventus em 2015 e 2016, o atacante espanhol Álvaro Morata está de volta à equipe de Turim, por empréstimo até o fim da temporada. Prestes a fechar com o uruguaio Luis Suárez, do Barcelona, o Atlético de Madrid aceitou negociar o jogador, com valor de compra fixado. Pelo empréstimo, os espanhóis vão receber 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões).

Caso os italianos queiram levar Morata em definitivo após o empréstimo, em julho de 2021, terão de desembolsar mais 35 milhões de euros (R$ 224 milhões).

Leia Também Manchester United ganha sem brilho e avança na Copa da Liga Inglesa

O técnico Andrea Pirlo exigiu a contratação de um centroavante para formar dupla com Cristiano Ronaldo. Os dirigentes sondaram Dzeko e Suárez, mas acabaram fechando com Morata, que já fez até exames médicos em Turim.

Em sua primeira passagem pela Itália, o atacante disputou 93 partidas e anotou 27 gols. Mais experiente aos 27 anos, garante que pode superar a marca.

Será a oportunidade de dar volta por cima na carreira do espanhol, que sofreu com as seguidas lesões em Madrid e também não conseguiu se firmar quando teve chances em disputa por vaga com Diego Costa.