Juventus contrata volante alemão Khedira, ex-Real

A Juventus anunciou nesta terça-feira a contratação de um jogador renomado. O clube italiano, derrotado pelo Barcelona na decisão da Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona, confirmou a chegada do volante alemão Sami Khedira, de 28 anos, que chega gratuitamente ao time de Turim.

Khedira assinou um contrato por quatro temporadas com a Juventus, válido até 30 de junho de 2019. Ele chega ao clube italiano após defender o Real Madrid nos últimos cinco anos - na última temporada, porém, o volante foi pouco aproveitado, tendo disputado apenas 17 partidas por competições oficiais.

A sua passagem pelo Real Madrid foi, porém, de sucesso, tanto que o jogador faturou um título da Liga dos Campeões, uma da Supercopa da Europa, um do Mundial de Clubes, um do Campeonato Espanhol, dois da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha. Além disso, embora tenha sido reserva nas duas últimas temporadas com Carlo Ancelotti, era titular absoluto sob o comando de José Mourinho, nos anos anteriores.

Antes disso, Khedira defendeu o Stuttgart, clube em que iniciou a sua carreira, levando o título alemão na temporada 2006/2007. Além disso, o volante disputou as Copas do Mundo de 2010 e de 2014 pela Alemanha, sendo campeão no Brasil, e também a Eurocopa de 2012.

Agora Khedira vai reforçar o meio-de-campo da Juventus, que pode ficar sem Andrea Pirlo e na próxima temporada tentará conquistar o pentacampeonato italiano, além de possuir o objetivo de repetir a ótima campanha da última Liga dos Campeões, mesmo que o time dirigido por Massimiliano Allegri tenha sido batido na decisão.