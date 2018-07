Juventus contrata dois jovens jogadores brasileiros

Gabriel é volante e foi um dos titulares do Resende no Campeonato Carioca, enquanto Guilherme joga como atacante e também fez parte do elenco da equipe do Rio. O valor do negócio não foi revelado, mas ambos assinaram contrato de cinco anos com a Juventus e vão para a Itália apenas em junho, quando começará a preparação para a próxima temporada do futebol italiano.

"O Resende tem um grande projeto que dá a oportunidade a jovens atletas de aparecerem bem nos campeonatos. Os que se destacam podem vir a ter uma chance como essa que Gabriel e Guilherme estão tendo de se transferirem para o futebol italiano. Estamos felizes com o desfecho da negociação", explicou o diretor de futebol do clube carioca, Diogo Macedo.