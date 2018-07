Juventus contrata promessa do Genoa por R$ 26 milhões

A Juventus anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do meio-campista Rolando Mandragora, de apenas 18 anos, junto ao Genoa. Uma das principais promessas do futebol italiano na atualidade, o jogador seguirá atuando pelo Pescara por empréstimo até o final desta temporada do futebol europeu, antes de finalmente se juntar ao tradicional clube de Turim.

Ao comunicar a contratação en seu site oficial, a Juventus também revelou que irá pagar US$ 6 milhões de euros (cerca de R$ 26,3 milhões), dentro de um período de três anos, pelo meia. Para completar, o contrato ainda prevê o pagamento de mais US$ 6 milhões variáveis, que serão pagos de acordo com objetivos alcançados pelo atleta.

Mandragora ainda tem contrato com o Pescara até 30 de junho deste ano e seguirá disputando a Série B do Campeonato Italiano pelo clube. Antes disso, o jogador realizou algumas partidas pelo Genoa na elite nacional e defendeu a seleção italiana sub-21 em seis confrontos.