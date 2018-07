Juventus contrata Viola e Gilmar Fubá para Série A-3 do Paulistão

SÃO PAULO - Já se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3, que começa apenas no dia 30 de janeiro, o Juventus acertou nesta quinta-feira a contratação de dois reforços veteranos e famosos: o volante Gilmar Fubá e o atacante Viola, que fizeram história, principalmente, com a camisa do Corinthians.

Gilmar Fubá tem 35 anos e defendeu o Noroeste na Série A-2 deste ano. Mas seu maior sucesso foi mesmo com a camisa do Corinthians, onde chegou a participar da conquista do título do Mundial de Clubes em 2000, no Rio.

Já Viola está com 41 anos e acumula passagens por Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, Flamengo e Guarani, entre outros. Em 2010, ele jogou futebol profissional pelo Brusque (SC), disputou campeonatos de showbol e participou até do reality show A Fazenda 3, da TV Record.

Ambos foram contratados com o dinheiro de investidores que estão tomando conta do futebol do Juventus. Além deles, outro que desembarcou no clube para a disputa da terceira divisão estadual foi o lateral-direito Marco Aurélio, ex-Santos.