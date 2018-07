Juventus contrata zagueiro Benatia do Bayern por empréstimo

A Juventus anunciou oficialmente a contratação de um novo reforço para a temporada 2016/2017 do futebol europeu. A atual pentacampeã italiana acertou a contratação do zagueiro Medhi Benatia junto ao Bayern de Munique por empréstimo de um ano, conforme informou através de seu site oficial.

A negociação de Benatia com a Juventus já vinha se estendendo pelas últimas semanas e era dada como certa pela imprensa europeia nos últimos dias, mas somente nesta sexta foi confirmada. Os italianos desembolsaram três milhões de euros (quase R$ 11 milhões) pelo empréstimo de um ano e poderão adquirir o jogador definitivamente ao fim do período por 11 milhões de euros (cerca de R$ 39,5 milhões).

Benatia tem 29 anos e é considerado um dos grandes zagueiros africanos da atualidade. Revelado pelo Olympique de Marselha e com passagens por clubes menores do futebol francês, chegou à Itália em 2010 para atuar na Udinese. Em 2013, se transferiu para a Roma, onde ganhou destaque mundial.

No ano seguinte, foi contratado pelo Bayern de Munique, chegou a ter bons momentos, mas sofreu com a concorrência do estrelado elenco bávaro. Esta disputa por posição seria ainda maior a partir da próxima temporada, já que o Bayern contratou Mats Hümmels junto ao Borussia Dortmund.