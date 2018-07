Juventus dará aumento a Vidal após recusar Real Madrid

TURIM - A Juventus revelou que pretende conceder um aumento salarial e aumentar o período de duração do contrato do volante Arturo Vidal, após o jogador chileno rejeitar uma proposta para se transferir ao Real Madrid na última janela de transferências. De acordo com a direção do clube de Turim, um novo acordo deve ser firmado nas próximas semanas.

"Vidal chegou a Turim e a contratação foi recebida com algum ceticismo", lembrou Giuseppe Marotta, diretor-geral da Juventus, em entrevista ao jornal esportivo italiano Tuttosport. "Mas ele tem jogado muito bem e deve ser recompensado", avaliou. "Houve grandes clubes da Europa interessados nele, mas nas próximas semanas, o seu contrato será prolongado e adequado financeiramente".

Contratado em 2011 junto ao Bayer Leverkusen, Vidal, de 26 anos, foi um dos destaques da Juventus na conquista do título do Campeonato Italiano nas duas últimas temporadas. O jogador chileno tem contrato até 2016 com o clube de Turim e a imprensa italiana afirma que ele passará a receber 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,1 milhões) em seu novo acordo com a Juventus.